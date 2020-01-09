Стали известны первые результаты расследования крушения Boeing в Иране

Разбившийся под Тегераном украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, - сообщили сегодня эксперты Организации гражданской авиации Ирана.

"По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу, а траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул его обратно, в сторону аэропорта", - уточняется в документе, передает РИА Новости.

При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту, - заявили в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне утром при падении пассажирского самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявшего рейс в Киев из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.