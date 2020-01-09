Главная » Новости

Артур Бетербиев готовится к бою с непобедимым Фаньлун Мэном

Артур Бетербиев готовится к бою с непобедимым Фаньлун Мэном

Непобедимый российский боксер, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о начале подготовки к бою с одним из самых сложных противников – китайским спортсменом Фаньлун Мэном.

"У меня уже начался тренировочный лагерь к следующему бою, а что у вас?" – написал он в соцсети, приложив фотографию, на которой он бьет спарринг-партнера в лоб.

Отметим, что Фаньлун Мэн победил во всех 16 поединках профессиональной карьеры и является обязательным противником Бетербиева для защиты чемпионского звания по версии IBF. Дата их встречи еще не определена.

 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Artur Beterbiev (@arturbeterbiev) on Jan 8, 2020 at 10:54am PST

 

780 просмотров




Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!