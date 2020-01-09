Махачкале и Ставрополю спрогнозировали самый высокий уровень рождаемости в этом году

Эксперты Финансового университета при правительстве России сообщили, что в 2020 году самый высокий уровень рождаемости будет наблюдаться в Махачкале, Ставрополе, Стерлитамаке, Нижневартовске и Набережных Челнах.

К такому выводу они пришли, проанализировав репродуктивные семейных пар в возрасте 19-39 лет, которые живут в городах с населением свыше 250 тыс человек. По данным опроса, с высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребенка в этом году 9% семейных пар из этой возрастной категории.

Это не слишком много, однако больше, чем в 2019 году, отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Мы наблюдаем скорее небольшой рост числа семей, планирующих появление ребенка", - приводит его слова "Российская газета".

При этом "он составляет не более 5%", уточнил эксперт.