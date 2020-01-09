Комитет государственных доходов Армении взялся за адвокатов - СМИ

Комитет государственных доходов (КГД) Армении начал проверки в офисах адвокатов, пытаясь выяснить, какими делами они занимались, чьи интересы защищали и сколько получили за это, - пишет, газет "Жоховурд".

Сотрудники издания уточнили подробности у председателя Палаты адвокатов Армении Ара Зограбяна.

"В нашей стране адвокатская деятельность считается в целом предпринимательской деятельностью. В результате адвокатской деятельности, естественно, формируются налоги, которые должны исчисляться и уплачиваться государству. Если КГД Армении осуществляет процесс общего налогового контроля, то это нормально. Если мы зафиксируем целенаправленный контроль в отношении конкретных адвокатов в связи с их профессиональной деятельностью, то это уже ненормально", - цитирует Зограбяна Aysor.am.

Если адвокат получает деньги и не платит налоги, то налоговый орган, естественно, не может проигнорировать это. "Мы не получали из КГД письма о проведении проверки какого-то адвоката или в каком-то адвокатском офисе в 2018-2019 гг. Если подобные случаи были, то они очень интересуют Палату адвокатов", - уточнил Зограбян.