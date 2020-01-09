Кадыров оказался самым "живым" в Instagram и Twitter

Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался обладателем самых активных страниц в Instagram и Twitter среди глав субъектов России.

К такому выводу пришел Центр социальных инноваций "Черный куб", специалисты которого проанализировали аккаунты всех руководителей российских регионов в наиболее популярных соцсетях: Instagram, Facebook, "ВКонтакте", Twitter и "Одноклассники".

Аккаунт Кадырова в Instagram оказался самым "живым": в среднем каждая его публикация собирает не менее 30 тыс лайков, а среднее число комментариев под каждым постом чуть-чуть не дотягивает до 3 тыс.

Кроме того, самым "живым" был признан и аккаунт главы Чечни в Twitter - 258 баллов.