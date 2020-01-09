США предложили Ирану прямые переговоры

Американская сторона готова начать серьезные переговоры с Ираном, Вашингтон предлагает Тегерану провести их напрямую. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на письмо, которое постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации.

В документе сообщается, что США готовы начать переговорный процесс "без предварительных условий, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

При этом в письме оправдывается спецоперация США в Багдаде, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Крафт подчеркнула, что американские военные действовали в рамках статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право государства на самооборону. Кроме того, она добавила, что Вашингтон может пойти на новые атаки в Ближневосточном регионе ради защиты интересов США.

Deutsche Welle также пишет, что иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи тоже направил письмо в ООН, в котором сообщил, что действия иранской армии в Ираке являлись актом самозащиты.

Напомним, 3 января в результате ракетного удара США в аэропорту Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, после чего иракский парламент заявил о нарушении своего суверенитета, разорвал соглашение о размещении на своей территории войск международной антитеррористической коалиции и потребовал вывода иностранных сил.

Накануне вооруженные силы Ирана предприняли ракетный удар по военной базе США "Айн-аль-Асад" в Ираке.