Анатолий Вассерман: США используют крушение украинского "Боинга" против Ирана

Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман выразил уверенность в том, что, какой бы ни была причина крушения украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном с 176 жертвами, США рано или поздно используют это событие для новой политической атаки на Иран.

Прежде всего он предположил, что причиной падения самолета мог стать теракт, организованный из Киева. "Двигатель, конечно, мог загореться и по чисто техническим причинам, что могло быть следствием элементарной халатности при подготовке лайнера к полету, но и вариант сознательного преступления я исключить нем могу, поскольку уж очень много таких преступлений на счету украинских террористов", - приводит его слова Nation News.

Обвинить в трагедии Иран может как сама Украина, так и стоящие за ней США. "Я боюсь, что эти "милые товарищи" объявят, что авиакатастрофа произошла не случайно, а потому что в самолет попала какая-нибудь легкая зенитная ракета класса "земля-воздух". Но даже если Украина сама это не заявит, это вполне могут сделать американцы", - выразил он мнение.

"Даже если эта катастрофа – случайность, она все равно неизбежно будет использована против Ирана в интересах США", - заключил политолог.

Напомним, что самолет упал через две минуты вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. В воздухе у него загорелся двигатель, пламя охватило корпус, на скорости Boeing 737 ударился об землю и распался на мелкие части. Не выжил никто из пассажиров и членов экипажа.