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Краснокнижного козла спасли в горах Грузии

Краснокнижного козла спасли в горах Грузии

В горной Аджарии спасатели помогли попавшему в беду кавказскому безоаровому козлу. Об этом сообщают СМИ.

Местные жители увидели краснокнижное животное около села Хичаури Шуахевского муниципалитета. Его рог зацепился за дерево, так что козел потерял способность самостоятельно передвигаться. Очевидцы решили обратиться за помощью в экстренные службы, пишет "Новости-Грузия".

Прибывшие на место событий спасатели освободили козла, в целости и сохранности сняли его со скалы и перевезли в безопасное место.

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Вестник Кавказа

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