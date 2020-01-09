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Перед началом учебы в Москве "заминировали" около ста школ

Перед началом учебы в Москве &quot;заминировали&quot; около ста школ

Накануне по Москве прокатилась рассылка массовых сообщений о заложенных бомбах: в частности, они затронули около ста школ, - рассказал информированный источник.  Эвакуаций проводить не стали, поскольку 8 января в городе все еще были каникулы, - передает "Интерфакс".

Также накануне поступало сообщение об угрозе взрыва в гостинице "Украина". Эвакуацию там также не проводили.

Война ложных сообщений о минировании продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября - за месяц только в столице угрозы поступили в адрес 12 тыс учреждений, и некоторые объекты приходилось проверять неоднократно. В общей сложности в результате таких проверок были эвакуированы более 1 млн человек.

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