"Оскар" вновь вручат без ведущего

В этом году церемония вручения премии "Оскар" вновь пройдет без ведущего. Об этом сообщается в аккаунте Американской киноакадемии в Twitter.

В публикации отмечается, что в церемонии будут участвовать знаменитости, кроме того, обещаны яркие выступления и сюрпризы. Пункт с ведущим при этом перечеркнут.

Напомним, в минувшем году комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения наград киноакадемии. В итоге премия была вручена без ведущего.

Согласно графику, список номинантов объявят 13 января. Вручение наград состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.