Пашинян лишился пресс-секретаря

Премьер-министр Армении Никол Пашинян остался без пресс-секретаря. О своей отставке Владимир Карапетян написал в Facebook.

"С сегодняшнего дня я больше не исполняю обязанности пресс-секретаря премьер-министра", - приводит его слова Sputnik Армения.

Карапетян добавил, что работа в офисе главы правительства стала для него "отличным опытом".

Приказ о его отставке уже размещен на сайте правительства.

Напомним, Владимир Карапетян был назначен пресс-секретарем Пашиняна в феврале 2018 года.