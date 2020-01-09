Зеленский призвал не спекулировать авиакатастрофой в Иране

Необходимо дождаться предварительного отчета комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана и воздержаться от спекуляций, - призвал сегодня президент Украины, комментируя авиакатастрофу Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана накануне рано утром.

"Сейчас наше информационное пространство полно множеством теорий и версий относительно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно скорее узнать правду, но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета комиссии по расследованию. Я прошу всех, особенно, когда Украина пребывает в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговоров и непроверенных версий. Это не тема для хайпа", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram офиса президента, передает РИА Новости.

Он также добавил, что для установления причин авиакатастрофы будет проведено расследование по всем международным нормам.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", при падении пассажирского самолета погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.