Иран стрелял так, чтобы не попасть в американских солдат - СМИ

Как выяснила американская газета The Washington Post, Иран организовал атаку на авиабазу США в Ираке так, чтобы не убить ни одного военнослужащего. Об этом изданию на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Как пояснил чиновник, единственной целью удара Тегерана по американской базе в Ираке было сохранение политического лица после убийства генерала Касема Сулеймани. "Это дало возможность обеим сторонам отступить от края войны", - указал он.

По словам источника WP в Белом доме, Вашингтон еще во вторник 7 января получил список целей иранской ракетной атаки – ее предоставили власти Ирака.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что стремится к миру с Ираном и не желает применять американское оружие против иранского народа.