Загитова полетала надо льдом (ВИДЕО)

Обладательница "золота" Олимпиады-2018, фигуристка Алина Загитова в Instagram опубликовала видеозапись нового трюка.

В ролике спортсменка прямо в коньках поднимается надо льдом на страховочных тросах и буквально парит над катком, после чего ее аккуратно спускают обратно на лед.

Напомним, Алина Загитова, 13 декабря сообщившая о приостановке спортивной карьеры и пропуске оставшейся части сезона, завершила выступления в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". Ранее организаторы шоу рассказали, что фигуристка намерена сразу вернуться к серьезным тренировкам в команде Этери Тутберидзе.