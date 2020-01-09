Принц Гарри и Меган Маркл слагают королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские - принц Гарри и его жена Меган Маркл - объявили об отказе от полномочий членов королевской семьи. Об этом решении супружеская пара сообщила в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Мы намерены отойти от дел в качестве "старших" членов королевской семьи", - отметили они. Принц Гарри и Меган Маркл планируют "работать над тем, чтобы стать финансово независимыми", продолжая вместе с тем "полностью поддерживать" королеву Елизавету II.

Также они хотят "постепенно сформировать новую роль" в рамках института монархии. Кроме того, герцог и герцогиня Сассекские сообщили о планах "сбалансировать свое время" между Великобританией и Северной Америкой, продолжая при этом выполнять свой долг перед королевой.

Они объяснили, что такой "географический баланс" позволит им воспитывать их сына "с признательностью к королевской традиции, в которой он родился", а также даст их семье "возможность сосредоточиться на следующей главе", которая включает в том числе запуск их новой благотворительной организации.

Супружеская пара заверила, что продолжит сотрудничать с остальными членами королевской семьи.

По данным Би-би-си, принц Гарри и Меган Маркл не предупредили о своем решении ни королеву, ни других членов семьи, чем "разочаровали" Букингемский дворец. Его представитель сообщила, что переговоры с ними относительно сложения королевских полномочий находятся "на ранней стадии". "Мы понимаем их желание использовать другой подход", - отметила она, указав, что это "сложные вопросы, на проработку которых потребуется время".

В настоящее время принц Гарри является шестым в очереди на британский престол, напоминает РБК.

И он, его семья не раз оказывались в центре внимания СМИ. Так, в октябре 2019 года принц подал в суд на владельцев таблоидов The Sun и Daily Mirror. Он обвинил эти издания во взломе его мобильного телефона и прослушке голосовой почты.