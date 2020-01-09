В Москву приходит европейская зима

Зима в Москве постепенно переходит от "крымской" к европейской, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на текущей неделе температурный фон окажется очень мягким, благодаря чему в столице сможет наконец появиться устойчивый снежный покров.

"Он <...> составит 7-12 см к началу следующей недели, что тоже ниже нормы (20-25 см)", - цитирует Тишковца РИА Новости.

Синоптик добавил, что днем воздух прогреется примерно до нуля градусов, затем будет холодать и к воскресенью температура в Москве достигнет минус семи.