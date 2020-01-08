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Глава Роскачества перечислил самые качественные российские продукты

Глава Роскачества перечислил самые качественные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какие российские продукты являются самыми качественными.

"У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки", - приводит его слова "Российская газета".

Протасов подчеркнул, что премиальное мясо, изготовленное в России, поставляется в Латинскую Америку, а мясо российской птицы более качественное, чем, например, у производителей Европы и США. Кроме того, по словам главы Роскачества, РФ успешно конкурирует с Америкой и на рынке круглого риса.

Он добавил, что российские производители "постепенно учатся" выпускать качественные сыры и вино. "Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции", - сказал Протасов.

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