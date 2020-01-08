Глава Роскачества перечислил самые качественные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какие российские продукты являются самыми качественными.

"У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки", - приводит его слова "Российская газета".

Протасов подчеркнул, что премиальное мясо, изготовленное в России, поставляется в Латинскую Америку, а мясо российской птицы более качественное, чем, например, у производителей Европы и США. Кроме того, по словам главы Роскачества, РФ успешно конкурирует с Америкой и на рынке круглого риса.

Он добавил, что российские производители "постепенно учатся" выпускать качественные сыры и вино. "Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции", - сказал Протасов.