Евро упал до двухлетнего минимума

Российская валюта на торгах вечером усилила рост к основным иностранным: так, евро упал ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года, доллар приблизился к минимумам с мая того же года. Это следует из данных Московской биржи.

В частности, курс евро расчетами "завтра" на 21.08 мск снижался на 1,23 рубля, до 67,925 рубля , курс доллара - на 0,7 рубля до 61,11 рубля.

При этом мартовский фьючерс на нефть Brent дешевеет на 3,57% - до $65,83 за баррель.