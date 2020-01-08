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Горящий двигатель не выпустил самолет Rwanda Air из Тель-Авива (ВИДЕО)

Горящий двигатель не выпустил самолет Rwanda Air из Тель-Авива (ВИДЕО)

Вылет Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив) в столицу Руанды Кигали был прерван из-за технических неполадок. О ЧП пишут СМИ.

Как сообщает со ссылкой на израильское радио "Решет-бет" РЕН ТВ, у самолета загорелся двигатель во время разгона перед взлетом.

В момент инцидента на борту воздушного судна было более ста пассажиров, все граждане Израиля. Пострадавших нет.

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