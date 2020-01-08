43 года назад армянские националисты устроили теракты в Москве

Ровно 43 года назад в Москве была проведена серия терактов, которые потрясли весь Советский Союз. Преступниками оказались три члена Национальной объединенной партии Армении - Степан Затикян, Завен Багдасарян и Акоп Степанян, уверенные, что убийство ни в чем не повинных людей - вынужденная мера в борьбе за независимость Армении от России.

Восьмого января 1977 года в Москве прогремело три взрыва - два на ведущей к Кремлю улице 25 Октября (Никольская) и один в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Их жертвами стали семь человек, еще 37 были ранены.

Организаторов удалось задержать только через десять месяцев во время подготовки ими очередного теракта на Курском вокзале. Это оказались жители Армении Затикян, Степанян и Багдасарян, члены армянской националистической группировки. Взрывы в Москве они устроили, чтобы отомстить русским за угнетение, как они считали, армянского народа.

Очередной теракт преступники собирались провести во время Олимпиады. В итоге они были приговорены к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение.

Тогдашний председатель ЦК Компартии Армении Карен Демирчян и глава КГБ Армении Мариус Юзбашьян чинили препятствия на пути следствия. Кроме того, Юзбашьян утаивал от руководства КГБ СССР сведения о действиях в республике представителей международной террористической организации - Армянская секретная армия освобождения Армении "АСАЛА", созданной вместо "Дашнакцутюн". После распада СССР "Дашнакцутюн" была легализована в независимой Армении и сейчас играет значительную роль в политической жизни страны, обладая значительными финансовыми, медийными и человеческими ресурсами для политической борьбы.