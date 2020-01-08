Рабочий обжег 80% тела в горящей золе в Казахстане

В Петропавловске рабочий ТЭЦ-2 получил ожоги 80% площади тела, свалившись в горящую золу. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Инцидент случился накануне поздно вечером. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Врач травматологического отделения 3-й городской больницы Мейрам Оспанов рассказал, что, по словам самого рабочего, он упал в горящую золу на ТЭЦ. "При поступлении состояние расценено как крайне тяжелое. Он в стадии тяжелого ожогового шока", - цитирует доктора Sputnik Казахстан. Оспанов добавил, что мужчину ввели в состояние медикаментозного сна.

В АО "Севказэнерго", в состав которого входит Петропавловская ТЭЦ-2, заверили, что идет расследование причин и обстоятельств ЧП. "Машинист получил ожоги в ходе работ по очистке котла шлакоудаления", - уточнил главный инженер ТЭЦ-2 Вадим Ягодин, отметив, что "Севказэнерго" организовало помощь по предоставлению медикаментов и сбору крови.

В управлении государственной инспекции труда Северо-Казахстанской области заявили, что по факту запущено расследование.