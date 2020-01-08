"Спартак" не откажется от сборов в ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Московский футбольный клуб "Спартак" на собирается переносить сбор из Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), который запланирован на 13-24 января, в другое место. Об этом сообщили в пресс-службе столичной команды.

В "Спартаке" подчеркнули, что команда, как и планировалось, примет участие в товарищеском турнире в Катаре в начале февраля, где ее соперниками станут "Локомотив", "Ростов" и белградский "Партизан".

Напомним, сегодня ночью Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. В КСИР Ирана отметили, что атака стала ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января. В связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.