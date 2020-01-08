Пашинян снова обеспокоился отношениями между Ираном и США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел уже второе правительственное совещание, посвященное эскалации напряженности в отношениях между Ираном и США. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам премьера, на встрече рассматривались происходящие в регионе события и ход выполнения поручений, которые он дал на предыдущем совещании 3 января.

Пашинян уточнил, что позиция Еревана относительно ситуации в регионе не изменилась: "Армения не будет втянута в антииранские действия, Армения также не будет втянута в антиамериканские действия".

Армянский премьер призвал "дружественные Иран и США" начать переговоры, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.