На Эльбрусе появятся новые канатки и лыжные трассы

Новые канатные дороги и лыжные трассы будут построены на склонах Эльбруса в 2020 году, сообщил гендиректор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев, отметив, что благодаря усовершенствованию инфраструктуры можно будет подняться почти до седловины Эльбруса - высшей точки Европы - выше отметки 4 тыс м.

"Будут построены три канатные дороги, восемь новых горнолыжных трасс, ну и, естественно, коммуникации. Я надеюсь, что начнется строительство одной канатной дороги и двух горнолыжных трасс, а весь комплекс должен быть завершен к 2023 году", - сказал он.

Беккаев пояснил, что одна канатка будет идти выше станции "Гара Баши" до Приют-11 и дойдет до отметки выше 4 тыс м над уровнем моря, а остальные канатные дороги будут строиться правее наших трасс. "В ходе второго этапа все трассы будут соединены новой поляной, новой деревней, которая уйдет на обсерваторию пик Терскол, и оттуда [трассы], объединившись, выйдут на Гара-Баши", - цитирует собеседника ТАСС.