Трамп не объявил войну Ирану

Президент США Дональд Трамп не стал объявлять войну Ирану после атаки иранских ракетных войск на американскую базу «Айн-аль-Асад» в Ираке. В официальном заявлении по поводу этой атаки он подчеркнул, что ни один американский военный не погиб, а США, обладая самым могущественным оружием в мире, не обязаны использовать его там, где можно достичь мира.

Речь президента была построена на напоминании о существующем давлении США на Иран посредством санкций, обличении убитого по его приказу иранского генерала Касема Сулеймани и критике ядерной сделки с Ираном. В первой же фразе Трамп подчеркнул, что, пока он руководит страной, "Тегеран не получит ядерного оружия".

Поворотным моментом в заявлении стало обращение к Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю с призывом заключить новую сделку с Ираном после того, как завершится текущая, дабы "сделать мир более безопасным, а Иран мог развиваться и использовать свой потенциал". "Иран может быть великой страной", - сказал Трамп.

После этого президент США рассказал о мощи американской армии. "Наши ракеты быстры, смертельны, совершенны, точны и разрушительны. Но это не значит что мы обязаны их использовать. Мы не хотим использовать наше оружие", - подчеркнул он, а также предложил Ирану найти общие точки, в частности, борьбу против международных террористических организаций.

Обращаясь к союзникам, глава американского государства отметил, что Вашингтон намерен обратиться к НАТО с предложением более активно участвовать в ближневосточном процессе.