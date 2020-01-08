Москва и Анкара дали Ливии срок до 12 января

Накануне сегодняшних переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которых речь шла о напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также об ухудшающихся отношениях между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани, пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын дал понять, что Анкара готова выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Как отмечает Bloomberg в материале Flanked by Putin, Erdogan Offers to Defuse U.S.-Iran Standoff со ссылкой на Калына, "Турция - одна из немногих стран, и, возможно, самая крупная из тех стран, которые поддерживают диалог и с США, и с Ираном". Тем не менее альянс Анкары с Вашингтоном был сильно подорван покупкой турецким правительством российских систем противоракетной обороны С-400, "разработанной для противодействуя военным самолетам США", - пишет Bloomberg.

Что же касается региональной проблематики, то интересы Москвы и Анкары не всегда совпадают. Тем не менее сегодняшняя встреча, а также запуск "Турецкого потока", показали, что их сотрудничество не только служит интересам двух народов, но и вносит вклад в решение региональных проблем.

Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что эскалация напряженности между США и Ираном приведет к негативными последствиями для Ирака и расценили операцию США против командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе. Что касается нанесения Ираном ударов баллистическими ракетами по военным базам коалиции в Ираке 8 января, президенты России и Турции решили, что использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведет к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам. Справедливости ради стоит сказать, что сразу после атаки Ирана Тегеран и Вашингтон выступили с примирительными посланиями: в ИРИ заявили, что не стремятся к войне, а президент США Дональд Трамп сказал, что "все хорошо".

"Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов. В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам", - говорится в совместном заявлении Путина и Эрдогана.

Здесь стоит подчеркнуть, что российский президент прилетел в Стамбул из Сирии, где встречался с Башаром Асадом, побывал в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в этой арабской республике, осмотрел Большую мечеть Дамаска и православную церковь Святой Девы Марии. Москва и Анкара придерживаются несколько разных позиций в отношении Сирии, но всякий раз подтверждают приверженность сохранению суверенитета, независимости, политического единства и территориальной целостности САР. На сегодняшней встрече Путин и Эрдоган акцентировали внимание на своей решимости бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противодействовать сепаратистским повесткам в Сирии; а также подчеркнули необходимость установления спокойствия в Идлибской зоне деэскалации путем полного выполнения всех договоренностей по Идлибу. Стороны обязались работать в рамках Астанинского механизма для нахождения долговременного политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН и поддерживать Конституционный комитет.

С конца прошлого года еще одним раздражителем в российско-турецких отношениях стала Ливия, в частности интенсивные боевые действиями вокруг Триполи. Сегодня Путин и Эрдоган заявили, что ухудшающаяся ситуация в Ливии подрывает безопасность и стабильность в окружающем Ливию пространстве, во всем Средиземноморском регионе, а также на Африканском континенте, имея следствием незаконную миграцию, дальнейшее распространение вооружений, терроризма и других видов криминальной деятельности, включая контрабандную торговлю. "Ставка на военное решение продолжающегося в Ливии конфликта ведет только к дальнейшим страданиям и углубляет разногласия между ливийцами. Обеспечение немедленного прекращения огня является безотлагательным приоритетом для начала инклюзивного внутриливийского политического процесса под эгидой ООН, на основе Политического соглашения по Ливии от 2015 года, а также резолюции 2259 и других соответствующих решений СБ ООН.

Мы поддерживаем продолжающийся Берлинский процесс, нацеленный на создание благоприятной атмосферы для возобновления при содействии ООН политического процесса, и напоминаем, что он может дать ощутимые результаты при участии и обеспечении вклада ливийцев и соседних стран", - говорится в заявлении Путина и Эрдогана, которые выступили с инициативой и в качестве посредников призвали все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки "на земле" и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров с целью положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну.

Про посредничество Турции в конфликте между США и Ираном пока информации не поступало.