Фигуристка Тутберидзе опубликовала свое первое стихотворение

Казахстанская фигуристка, серебряная чемпионка мира Элизабет Турсынбаева, которая тренируется в Москве у российского тренера Этери Тутберидзе, поделилась с подписчиками в Instagram стихотворением собственного сочинения.

Попросив не судить произведение строго, спортсменка пояснила, что это ее "первый стих", который она сочинила за десять минут, "пока ехала в машине".

Напомним, в прошлом году на чемпионате мира в японской Сайтаме Элизабет Турсынбаева первой в истории исполнила чистый четверной прыжок на взрослом уровне (им стал сальхов) и завоевала серебряную награду.