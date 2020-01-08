Фигуристка Тутберидзе опубликовала свое первое стихотворение
Казахстанская фигуристка, серебряная чемпионка мира Элизабет Турсынбаева, которая тренируется в Москве у российского тренера Этери Тутберидзе, поделилась с подписчиками в Instagram стихотворением собственного сочинения.
Попросив не судить произведение строго, спортсменка пояснила, что это ее "первый стих", который она сочинила за десять минут, "пока ехала в машине".
Напомним, в прошлом году на чемпионате мира в японской Сайтаме Элизабет Турсынбаева первой в истории исполнила чистый четверной прыжок на взрослом уровне (им стал сальхов) и завоевала серебряную награду.
Я вижу пропасть, вспоминая Все лучшие свои мгновенья. Но все же свет, надежда, пламя Горят во мне, не прекращая. Я верю, холю и лелею Картину, мысль о большом Ту мысль, где я гордо верещаю, Благодарю и говорю Не зря все было, обещаю, Что никогда не прекращу. Бороться, биться, вспоминая Те дни, когда из пропасти я выбираясь, Лелею мысль об одном, Как я стою и верещаю... Элизабет Т. (Не судите строго:) Это мой первый стих, который я написала за 10 минут, пока ехала в машине).
Публикация от Elizabet Tursynbaeva (@elizabetkz) 7 Янв 2020 в 8:33 PST
Вестник Кавказа
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