Взрыв прогремел в Гаваре, пострадавший при смерти

Взрыв произошел сегодня в Гегаркуникской области. Такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

В 13:58 в "911" поступил сигнал о том, что в частном доме в Гаваре прогремел взрыв, вызвавший обрушение.

Оказалось, что в результате инцидента обвалилась стена кухни на площади примерно 8 кв м, получили повреждения окна и дверь, пишет "Новости-Армения".

Еще до прибытия спасателей Араик М. 1973 г.р. был госпитализирован в городской медцентр, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.