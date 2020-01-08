Новак отказался давать прогноз по цене на нефть из-за ситуации вокруг Ирана

Давать какие-либо прогнозы по цене на нефть в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке сейчас очень сложно, заявил, общаясь с журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Это очень сложный вопрос, я бы сейчас не взялся прогнозировать ситуацию на рынке, поэтому надо смотреть как будет развиваться (ситуация на Ближнем Востоке)", - цитирует его ответ на вопрос, насколько может вырасти цена из-за ситуации с Ираном, ТАСС.

Министр уточнил, что в случае необходимости ОПЕК+ сможет устроить внеочередную встречу из-за положения вокруг Ирана, пока же необходимо продолжать наблюдать за развитием событий.