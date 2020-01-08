Жириновский рассказал, почему встало строительство "Северного потока-2"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, с чем связаны задержки в реализации проекта "Северный поток-2".

Он сравнил этот газопровод с "Турецким потоком", запуск которого состоялся сегодня и "вопросы (строительства которого) решали два человека" - президенты России и Турции.

"Северный поток-2" решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась. Вот два разных подхода, и первый, когда договариваются два человека, очевидно, лучше", - написал российский политик в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня в Стамбуле прошла официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток", в ней участвовали президенты России, Турции и Сербии Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.