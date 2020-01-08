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Проект алюминиевого завода разработан в Азербайджане

Проект алюминиевого завода разработан в Азербайджане

Академия наук Азербайджана разработала проект строительства алюминиевого завода по наиболее эффективной технологии, рассказали в Институте геологии и геофизики НАНА.

Его сотрудники совместно со специалистами Института катализа и неорганической химии провели работы по созданию новой технологии для переработки алунита, пишет Trend.

На данный момент составлена технологическая схема, для демонстрации процесса подготовлен макет рабочей лаборатории.

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Вестник Кавказа

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