Дошкольник, катаясь с горки, погиб под колесами грузовика в Казахстане

Ребенок стал жертвой ДТП, катаясь с горки, в Темирском районе Актюбинской области. Такое сообщение распространила пресс-служба регионального департамента полиции.

В нем говорится, что ребенок 2014 года рождения играл около дома. Съехав с горки, он попал под КамАЗ (ассенизатор), ехавший в этот момент по улице.

"В результате ДТП несовершеннолетний скончался", - цитирует сообщение полиции РИА Новости.

Идет расследование по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.