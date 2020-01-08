Дошкольник, катаясь с горки, погиб под колесами грузовика в Казахстане
Ребенок стал жертвой ДТП, катаясь с горки, в Темирском районе Актюбинской области. Такое сообщение распространила пресс-служба регионального департамента полиции.
В нем говорится, что ребенок 2014 года рождения играл около дома. Съехав с горки, он попал под КамАЗ (ассенизатор), ехавший в этот момент по улице.
"В результате ДТП несовершеннолетний скончался", - цитирует сообщение полиции РИА Новости.
Идет расследование по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.
Вестник Кавказа
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