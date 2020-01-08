"Одержимый дьяволом" автолюбитель на внедорожнике въехал в церковь в Испании

Внедорожник с неадекватным водителем въехал в церковь в провинции Толедо (Испания), об инциденте рассказали в полиции.

ЧП случилось прошлой ночью в муниципалитете Сонсека, в церкви Святого Иоанна Евангелиста, считающегося покровителем города.

По данным правоохранителей, 35-летний местный житель за рулем авто протаранил двери храма и, повредив несколько рядов скамей, доехал практически до алтаря, пишет РИА Новости.

Агентство EFE, ссылаясь на информированные источники, утверждает, что нарушитель решил, будто он одержим дьяволом, от которого сможет спрятаться только в алтаре. Сейчас он госпитализирован с травмами, в ближайшее время его могут взять под арест.