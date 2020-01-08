Смешанные осадки угрожают ночью Москве

Экстренное предупреждение по неблагоприятным погодным условиям в Москве и Подмосковье на сегодняшнюю ночь распространила пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

"С 00.00 по Московской области и с 03.00 по городу Москве до 11.00 9 января ожидаются смешанные осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега, гололед", - цитирует его РИА Новости.

При этом на дорогах экстренные службы обещают гололедицу.

Судя по данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, в российской столице и по области будет действовать "желтый" уровень погодной опасности: из-за гололедицы до 09.00 пятницы, из-за налипания мокрого снега и гололеда - в Москве с 03.00 до 13.00, в Подмосковье - с 00.00 до 10.00 завтрашнего дня.