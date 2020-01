Как отличить фейковые фото, иллюстрирующие конфликт США и Ирана

Конфликты, подобные тому, который сейчас разворачивается между США и Ираном, всегда сопровождаются поддельными снимками и старыми видео, которые распространяются через соцсети. Чтобы избежать дезинформации, Международная сеть по проверке фактов (International Fact-Checking Network) составила правила, следуя которым можно определять подлинность снимков. Poynter в материале How to use your phone to spot fake images surrounding the U.S.-Iran conflict пишет, что эти правила включают в себя как простые вопросы, так и поиск зеркальных изображений через смартфоны.

Задавайте простые вопросы

Когда вам присылают фото или видео через соцсети, подвергайте сомнению их содержание и задайте тому, кто их прислал, несколько вопросов.

Когда было сделано фото?

Есть ли информация на изображении, которая позволяет вам сказать, когда было сделано фото? Если нет, есть ли какие-то зацепки на этот счет? Например, сейчас в Иране зима, температура на улице около нуля и люди должны быть тепло одеты.

Где фото было сделано?

Есть ли на снимке что-то, что можно использовать, чтобы понять, где была сделана фотография? Если нет, можете ли вы найти какие-то зацепки? Например, название магазина, надпись на здании или знак? Совпадает ли язык с тем, на котором говорят в стране, о которой идет речь?

Кто сделал фото?

Можете ли вы или тот, кто прислал вам снимок, сказать, кто является автором фотографии? Если нет, спросите себя, где источник?

Смотрите внимательно

Часто довольно просто найти несоответствие в освещении на фото и заметить обработку фотографий. Посмотрите, одинаково ли освещены предметы, которые находятся рядом друг с другом. Если один кажется ярче или темнее, чем другой, велика вероятность того, что их добавили при цифровой обработке в графическом редакторе.

Почему вам прислали это фото сейчас?

Убедитесь, что вы в курсе происходящих событий. Подумайте, зачем кто-то присылает вам или делится в соцсетях этими материалами именно сегодня, а не вчера или завтра. Создатели фейковых новостей пользуются топовыми темами, чтобы дезинформировать и одурачить людей.

Используйте онлайн сервисы по поиску изображений

Сервис Google Reverse Image Search поможет найти изображения через смартфон. Он очень прост в использовании. Проверьте с помощью Google, когда и где были использованы эти фотографии. Таким образом можно найти, где фото было использовано впервые, и, возможно, узнать его автора.

Бесплатное приложение TinEye работает так же, как Google Reverse Image Search. Можно поставить фильтр отбора, начиная с самых старых, и увидеть предыдущие варианты фотоснимка. Этот сервис поможет понять, свежая ли фотография.

Российский поисковик Яндекс поможет отследить изображения, особенно сделанные на Евразийском континенте. Он работает так же, как Google Reverse Image Search.