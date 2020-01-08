Зимний Just Jazz пройдет в Баку 14 января

В Баку во Дворце Гейдара Алиева 14 января состоится вечер джаза Just Jazz, об этом рассказали организаторы.

В мероприятии примут участие заслуженный артист Шахрияр Иманов (тар), Shur Trio под управлением заслуженного артиста Вюсала

Икендерзаде (тар), Coffee Band, а также исполнители и музыканты Ниджат Асланов, Турал Рафаэль, Нармин Мамедли, Айтян Оруджалиева, Суада Гаджизаде и Ляман Аббасзаде.

Концерт стартует в 19.00 по местному времени.