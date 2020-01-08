В Берлине прокомментировали слухи о связи визита Меркель в Россию с убийством Сулеймани

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт прокомментировал слухи о связи запланированного на 11 января визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

"Я хочу еще раз четко сказать, потому что время от времени слышу про это заблуждение: планы этого визита появились не после военной акции против генерала Сулеймани, напротив, планы и договоренности по этим переговорам датируются Рождеством (25 декабря прошлого года)", - цитирует его РИА Новости.

Представитель кабмина пояснил, что официальное объявление о визите состоялось 6 января, так как именно тогда он был окончательно согласован.

Зайберт добавил, что Меркель планирует обсудить в Москве "международные вопросы, которыми занимаются Германия и Россия", то есть ситуацию в Ливии и Украине. Кроме того, по словам представителя кабмина, естественно, что в повестку визита теперь войдет положение в Ираке и эскалация напряженности в отношениях между Ираном и США.

"Но это не было причиной и предлогом к визиту", - указал он.