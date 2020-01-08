Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня официально открыли газопровод "Турецкий поток". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Церемония ввода его в эксплуатацию прошла в Стамбуле. В ней участвовали также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В ходе выступления Владимир Путин отметил, что запуск "Турецкого потока" важен не только для России и Турции, но и для стран южной Европы, а также всего европейского континента.

Российский лидер подчеркнул, что успешная реализация столь масштабного проекта служит наглядным доказательством того, что российско-турецкое стратегическое партнерство приносит значимые и осязаемые результаты. "Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом", - поведал он.

Президент РФ обратил внимание, что при строительстве "Турецкого потока" использовались передовые технологии, благодаря чему удалось обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки "голубого топлива" и гарантировать не просто безопасность, но "экологическую чистоту" при эксплуатации "Турецкого потока". Путин уточнил, что при прокладке трубопровода строители установили мировой рекорд скорости подводного монтажа труб, который составил более шести километров за сутки.

Российский лидер выразил благодарность всем, кто работал над проектированием и сооружением газопровода: инженеров и строителей, работников российского "Газпрома" и турецкой "Боташ", а также сотрудников всех участвовавших подрядных организаций. "Ваш высокий профессионализм, отличная, самоотверженная работа позволили осуществить проект "Турецкий поток" качественно и в срок", - сказал он.

Кроме того, глава государства поблагодарил турецкие власти и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана за "своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий, за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам страны".

"Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях. Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров", - заявил Владимир Путин.

"Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов", - заключил российский президент.

Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии, сообщил, что потребности Турции в газе растут, и Россия является лидером среди поставщиков "голубого топлива", поставив 400 млрд кубометров. "Эта картина указывает на то, что мы развиваем наше сотрудничество во взаимовыгодном направлении. Россия и Турция показали образцовое сотрудничество в этом проекте. Мы будем продолжать реализовывать новые проекты с Россией", - подчеркнул турецкий лидер.

Он также прокомментировал рост напряженности между "союзником (Турции) в лице США и соседом в лице Ирана", отметив, что она "подошла к нежелательной точке". "Мы бы не хотели, чтобы Сирия, Ливан, Ирак или Персидский залив стали сценой боевых действий. Турция очень чувствительна к тому, что сейчас происходит", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

"Любой игнорирующий интересы Турции проект в Восточном Средиземноморье обречен на провал. Это относится не только к области экономики, но также и к сферам права и дипломатии", - добавил президент.

Кроме того, турецкий лидер процитировал русскую пословицу "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена", выразив уверенность, что обе страны продолжат сотрудничать и двигаться "как два товарища".

Напомним, газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. По первой нитке российский газ будут получать турецкие потребители, вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.