Ситуацию с водой на горнолыжных курортах разъяснили в Грузии

В Грузии рассказали о ситуации с восстановлением водоснабжения, пропавшего на горнолыжных курортах Гудаури и Бакуриани 31 декабря и 1 января соответственно.

Как сообщают грузинские СМИ, в Гудаури проблемы с водоснабжением полностью устранены, в Бакуриани воды все еще нет в ряде гостиниц и ресторанов.

Новый руководитель "Объединенной компании водоснабжения Грузии" Григол Мандария пояснил, что все объекты в Бакуриани скоро будут подключены к водоснабжению, так как на данный момент дополнительные объемы воды найдены и помещены в резервуар, продолжаются соответствующие технические работы.

"Если на магистрали не произойдет какое-нибудь повреждение, другого препятствующего обстоятельства у нас нет", - цитирует его Sputnik Грузия.

Мандария подчеркнул, что ведомство сегодня же намерено начать строительство резервной линии водоснабжения в Гудаури, чтобы в случае притока туристов не возникло перебоев.