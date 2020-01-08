ООН призвала Иран воздержаться от насилия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил удары Ирана по силам США и коалиции в Ираке.

"Я осуждаю иранские ракетные удары по силам США и коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздерживаться от дальнейшего насилия", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, сегодня ночью Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и база в Эрбиле. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана отметили, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани, произошедшего во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января.