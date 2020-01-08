Brent поднялась до $68,88 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают рост на фоне конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом свидетельствуют данные бирж.

В частности, по состоянию на 14:07 цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в марте увеличивалась до 68,88$ а баррель (рост на 0,59%). В свою очередь, нефть WTI с поставкой в феврале дорожала до $62,98 за баррель (рост на 0,45%).

Напомним, сегодня ночью Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

Утром у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing 737 со 167 пассажирами и девятью членами экипажа на борту. Все они погибли.