Папа Римский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в авиакатастрофе в Иране.

В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направилсветским властям Ирана, говорится, что понтифик глубоко опечален в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, передает РИА Новости.

"Для всех пострадавших в результате этой трагедии Его Святейшество призывает Божии благословения силы и мира", - говорится в документе.

Напомним, сегодня утром в аэропорту международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing 737 со 167 пассажирами и девятью членами экипажа на борту. Все они погибли.