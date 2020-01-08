Азербайджан обвинил Армению в убийстве пограничника

Министерство иностранных дел Азербайджана сделало заявление в связи с гибелью военнослужащего-пограничника Фарзалы Фарзалиева в результате снайперского обстрела, открытого вооруженными силами Армении в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана.

"Хотели бы подчеркнуть, что кровавый инцидент произошёл на азербайджано-армянской государственной границе. Последовательное нарушение вооружёнными силами Армении режима прекращения огня на государственной границе, а также вдоль линии соприкосновения войск двух стран, прицельный огонь по азербайджанским военным и гражданским лицам и лишь на словах проявляемое официальным Ереваном уважение к ценностям международного права в очередной раз наглядно демонстрируют лживость его призывов к разрешению конфликта мирным путём и стремление Армении скрыть свою оккупационную агрессивную политику", - говорится в обращении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что "данной преднамеренной атакой Армения в очередной наглядно подтверждает, что именно она является стороной-агрессором, и ее попытки прикрыться созданным ею же на оккупированных территориях Азербайджана бутафорским режимом абсолютно несостоятельны".

"Убийство солдата Государственной пограничной службы, охраняющего международно признанные границы Азербайджана, является преступлением, и ответственность за это кровавое деяние лежит на армянской стороне. Армения, которая оккупирует территории Азербайджана, проведя в этих районах этнические чистки, нарушает основополагающие принципы международного права и регулярно осуществляет атаки на азербайджанских военных и гражданских лиц путём нарушения режима прекращения огня, должна осознать ответственность за все совершённые ею преступления и то, что ее действия не останутся без ответа", - поведали в министерстве.

Напомним, азербайджанский военнослужащий Фарзалы Фарзалиева погиб накануне в Газахском районе Азербайджана на границе с Арменией. Инцидент случился в 14:56 (13:56 по мск).