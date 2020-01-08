Житель Узбекистана попросил президента организовать ему бой с Нурмагомедовым
Житель Пешкунского района Бухарской области Узбекистана обратился к президенту страны Шавкату Мирзиееву с просьбой организовать ему поединок с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
В своем обращении, направленном на портал главы государства, мужчина отметил, что ранее никогда не пытался получить такой поединок и решил попробовать это сделать лишь через президента.
При этом он подчеркнул, что перед таким боем потребует медицинского осмотра для себя и для Нурмагомедова, передает Чемпионат.com.
Вестник Кавказа
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