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Житель Узбекистана попросил президента организовать ему бой с Нурмагомедовым

Житель Узбекистана попросил президента организовать ему бой с Нурмагомедовым

Житель Пешкунского района Бухарской области Узбекистана обратился к президенту страны Шавкату Мирзиееву с просьбой организовать ему поединок с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

В своем обращении, направленном на портал главы государства, мужчина отметил, что ранее никогда не пытался получить такой поединок и решил попробовать это сделать лишь через президента.

При этом он подчеркнул, что перед таким боем потребует медицинского осмотра для себя и для Нурмагомедова, передает Чемпионат.com.

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Вестник Кавказа

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