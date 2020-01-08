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В Москве избит сын Жванецкого

В Москве избит сын Жванецкого

В Москве избили сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия. Инцидент произошел возле одного из ресторанов на западе столицы.

"Все хорошо. Нас с другом пытались ограбить. Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали", - поведал Жванецкий-младший.

При этом он подчеркнул, что уже написал заявление в правоохранительные органы. Также молодой человек сообщил, что из-за открытой раны губы и полости рта ему пришлось обратиться за помощью к медикам.

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Вестник Кавказа

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