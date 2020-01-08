Каладзе сыграет в футбол в Берлине

Мэр Тбилиси Каха Каладзе в составе "Динамо" Тбилиси примет участие в традиционном мини-футбольном турнире AOK Traditionsmasters среди ветеранов, который состоится в Берлине 11-12 января. Об этом сообщает сайт турнира.

В турнире примут участие ветераны восьми футбольных клубов, семь из которых немецкие. Грузинские футболисты сыграют в Берлине в качестве специально приглашенных гостей.

Соперниками "Динамо" Тбилиси в группе "А" станут: дортмундская "Боруссия", леверкузенский "Байер" и "Шальке 04". Во втором квартете представлены три берлинских клуба – "Герта", "Юнион" и "Теннис-Боруссия", а также бременский "Вердер".

Мини-футбольный турнир среди ветеранов AOK Traditionsmasters проводится с 2010 года, передает Спутник-Грузия.