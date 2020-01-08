Израиль ответил на угрозы Ирана атаковать Хайфу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любой удар по Израилю спровоцирует "сокрушительный ответ". Таким образом он отреагировал на угрозы Ирана нанести удары по городу Хайфа на севере Израиля.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление, в котором говорится, что израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана. Объектом для атаки может стать любая страна, которая будет являться источником "воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана", отметили в КСИР. Среди таких возможных целей иранское военное командование называло город Хайфа в Израиле и город Дубай в ОАЭ.

В ответ Нетаньяху заявил, что у США "нет лучшего друга, чем Израиль, и у Израиля нет лучшего друга, чем США", передает ТАСС со ссылкой на The Jerusalim Post.

Напомним, сегодня ночью Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. В КСИР Ирана отметили, что атака стала ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января.

