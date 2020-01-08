Взрыв газа в пятиэтажке в Каскелене унес жизнь ребенка

Сегодня в пятиэтажном доме в казахстанском городе Каскелен, расположенном в 10 км от Алмааты, произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По его словам, инцидент произошел в доме по улице Толе би примерно в 13:15 (10:15 мск). В результате хлопка частично обрушились межкомнатные стены.

Как отмечается, ребонок 2009 года рождения скончался на месте происшествия. Еще семерых человек, в том числе троих детей, доставили в больницу с различными травмами.

Жителей дома эвакуировали, акиматом (администрацией) Каскелена организовано временное проживание для нуждающихся. В настоящее время устанавливается причина произошедшего, передает ТАСС.