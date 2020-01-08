В Казахстане возобновили выдачу водительских прав

С 8 января во всех специализированных ЦОНах Казахстана возобновлено оказание услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что только за первые несколько часов работы гражданам Казахстана выдано более 450 водительских удостоверений, а также зарегистрировано более 1,6 тыс автомобилей.

Регистрация автотранспорта и выдача водительских удостоверений были временно приостановлены 4 января по техническим причинам. В госкорпорации "Правительство для граждан" остановку работы объяснили запуском новой системы.

В настоящий момент система функционирует в штатном режиме, передает Спутник-Казахстан.