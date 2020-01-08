Еврокомиссия призвала отказаться от оружия на Ближнем Востоке

Еврокомиссия призывает остановить применение оружия на Ближнем Востоке, чтобы дать место диалогу. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, кризис в этом регионе оказывает влияние и на Европейский союз.

"Текущий кризис глубоко влияет не только на регион, но и на всех нас. Использование оружия должно остановиться сейчас, чтобы дать место диалогу", - сказала фон дер Ляйен. РИА Новости.

Она также отметила, что сегодня утром прошло специальное заседание коллегии еврокомиссаров, где обсуждалась ситуация, связанная с событиями на Ближнем Востоке, в частности в Ираке, Иране и Ливии.

Напомним, сегодня ночью Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля.

Утром у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing 737 со 167 пассажирами и девятью членами экипажа на борту. Все они погибли.